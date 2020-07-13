Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу

13 Июль 2020 2020-07-13T20:53:13+03:00

Глава «Роскосмоса» в интервью «КП» заявил, что коммерческая деятельность в сфере полностью деформирована санкционной политикой США

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о лунной программе России.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт» 00:00 00:00

- С 2021 года мы начинаем нашу российскую лунную программу. С запуска космического аппарата, который сядет на поверхность луны. Это «Луна-25». Дальше пойдут и другие аппараты. «Луна-26», «Луна-27» - орбитальные и те, что будут садиться на поверхность Луны, - сказал глава государственной корпорации.

Четвертым направлением он назвал коммерческую деятельность, которая в настоящее время «полностью деформирована санкционной политикой США».

- Они выдавливают не только Россию и Китай, выдавливают и европейских партнеров, пытаясь его монополизировать, - добавил Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU