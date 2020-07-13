Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о лунной программе России.
Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»
- С 2021 года мы начинаем нашу российскую лунную программу. С запуска космического аппарата, который сядет на поверхность луны. Это «Луна-25». Дальше пойдут и другие аппараты. «Луна-26», «Луна-27» - орбитальные и те, что будут садиться на поверхность Луны, - сказал глава государственной корпорации.
Четвертым направлением он назвал коммерческую деятельность, которая в настоящее время «полностью деформирована санкционной политикой США».
- Они выдавливают не только Россию и Китай, выдавливают и европейских партнеров, пытаясь его монополизировать, - добавил Рогозин.
ИСТОЧНИК KP.RU