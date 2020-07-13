2020-07-13T20:52:51+03:00
Наука

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что Луна является ближайшим объектом, который должен быть изучен
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на лунуРогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на лунуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о сотрудничестве с различными странами мира в полетах на Луну. Он отметил, что для США это в настоящее время является политическим проектом.

- С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно, - сообщил Рогозин.

А вот с Китаем сотрудничество по проектам по изучению Луны может быть куда продуктивнее. Рогозин рассказал, что сегодня общался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь по этому поводу.

- Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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