"Космодром работает": Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом на Байконуре

13 Июль 2020 2020-07-13T21:01:41+03:00

На космодром были отправлены два борта медиков из федерального медико-биологического агентства

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Ситуация с коронавирусом на космодроме Байконур достаточно сложная, туда накануне были отправлены два борта медиков из федерального медико-биологического агентства. В интервью на Радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об эпидемиологической обстановке на космодроме.

- Ситуация очень сложная на Байконуре. Причем, нам удавалось удержать эту ситуацию, не было ни одного заболевшего до конца мая. То есть, вокруг, в Кызылординской области, во всем Казахстане было большое количество заболевших, мы держали город, и при этом проводили пуски, то есть, приезжали и стартовики, приезжала госкомиссия, работали стартовые комплексы, все работало штатно, - рассказал Дмитрий Рогозин.

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ИСТОЧНИК KP.RU