13 Июль 2020 2020-07-13T20:57:40+03:00

Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Глава госкорпорации «Роскосмос» рассказал о разработке российского двигателя на метане, который даст возможность многократного использования ракеты.

- Я вот завтра работаю в Воронеже на КБ «Химавтоматики» и мы как раз будем слушать доклады наших специалистов, конструкторов по разработке двигателя на водороде, на метане. То, что рассказывают, мол, это не выдерживает никакой критики – неправда. Многоразовость – это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска. Мы работаем над таким двигателем. Уверен, сделаем его, наши специалисты справятся, - рассказал Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU