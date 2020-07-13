"У нас подписаны несколько контрактов уже": Россия готова отправлять в космос туристов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недавно появилась информация о том, что подписан контракт с частными инвестором, туристами, которые готовы полететь на Международную космическую станцию. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о том, какие меры предосторожности будут применять для таких путешествий и как корпорация сможет организовать полеты туристов в космическое пространство.

- Если космический турист готов заплатить достойные деньги за то, чтобы его лучшие в мире специалисты к этому подготовили, почему бы и нет? Естественно, космонавт будет находиться рядом, будут соблюдены все меры безопасности. Я считаю, что мы готовы это организовать. Это потребует просто сосредоточения на технических аспектах, - поделился гендиректор «Роскосмоса».