Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку президента ВФЛА

13 Июль 2020 2020-07-13T21:47:24+03:00

Смена руководства федерации не повлияет на подготовку спортсменов, уверены в ведомстве

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Первый комментарий по поводу отставки главы Всероссийской федерации легкой атлетики дал министр спорта России Олег Матыцин. Евгений Юрченко оставил свой пост сегодня, в понедельник 13 июля 2020 года. Это произошло в непростое для этого вида спорта время:

- С пониманием относимся к решению Евгения Юрченко покинуть пост президента ВФЛА. Он возглавил организацию в непростое, кризисное время в российской легкой атлетике, старался найти пути выхода из тяжелой ситуации, в которой оказались российские легкоатлеты, - заявил Матыцин.

Говоря о ближайших планах работы федерации легкой атлетики, Матыцин сказал, что предстоит ряд процедур. Главная цель - это в дальнейшем выборы нового руководства ВФЛА:

- В ближайшее время, согласно Уставу ВФЛА, Президиум федерации должен принять решение об исполняющем обязанности президента ВФЛА, а также начать подготовку к проведению конференции для избрания нового президента.

Отставка Юрченко с поста главы ВФЛА не должна повлият на наших спортсменов, уверен Олег Матыцин. И работа по утвержденным планам должна продолжиться без проблем:

- Министерство спорта продолжит взаимодействие с новым руководством ВФЛА, наша главная цель - полное восстановление в правах российских легкоатлетов. Отставка президента ВФЛА не повлияет на подготовку наших спортсменов и реализацию плана по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований по легкой атлетике. На данный момент тренерский штаб сборной команды России по легкой атлетике продолжает свою работу, утверждены планы подготовки сборной, спортсмены находятся на тренировочных мероприятиях на федеральных спортивных базах.

ИСТОЧНИК KP.RU