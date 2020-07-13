2020-07-13T22:08:36+03:00
Наука

Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года

Глава «Роскосмоса» в интервью на Радио «КП» сказал, что ресурс станции рассчитан до 2030 года
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 годаКак конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Многие эксперты утверждают, что 2024 год в настоящее время рассматривается как период окончания работы МКС. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал, как будет развиваться судьба Международной космической станции в обозримом будущем. Он отметил, что ресурс станции вполне годится до 2030 года.

- Мы ж с вами не знаем, как дальше будет развиваться Международная космическая станция. Вполне вероятно, что это Лего будет снова разбираться на части и те конструкции, которые выработали свой ресурс, они будут утилизированы, а те, которые имеют свой ресурс, могут остаться. Наши конструкторы думают и над этим подходом. Поэтому еще раз хочу сказать – мы видим, что ресурс станции вполне годится до 2030 года – то есть, впереди у нас 10 лет нормальной работы, - объяснил Рогозин.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

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По случаю пятилетия создания госкорпорации «Роскосмос» обозреватель kp.ru Александр Милкус побеседовал с главным космическим человеком страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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