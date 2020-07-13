Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно

13 Июль 2020 2020-07-13T22:07:35+03:00

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах «Союза-7». По его словам, специалисты государственной корпорации исследовали «Морской старт», побывали на командном судне и на пусковой платформе «Одиссей» и лично убедились в их удовлетворительном состоянии.

- Наши специалисты центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит.

Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете «Союз-5» развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году!, - пообещал Дмитрий Рогозин.

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ИСТОЧНИК KP.RU