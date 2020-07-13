2020-07-13T22:07:35+03:00
Наука

Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно

Гендиректор «Роскосмоса» рассказал о перспективах «Морского старта»
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодноДмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью на Радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах «Союза-7». По его словам, специалисты государственной корпорации исследовали «Морской старт», побывали на командном судне и на пусковой платформе «Одиссей» и лично убедились в их удовлетворительном состоянии.

- Наши специалисты центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит.

Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете «Союз-5» развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году!, - пообещал Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

00:00
00:00

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

"С 2021 года начинаем российскую программу": Дмитрий Рогозин - о том, когда и с кем мы полетим на Луну

По случаю пятилетия создания госкорпорации «Роскосмос» обозреватель kp.ru Александр Милкус побеседовал с главным космическим человеком страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Рогозин рассказал о полетах за пределы Солнечной системы
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для иностранных граждан
Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно
Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку президента ВФЛА
"У нас подписаны несколько контрактов уже": Россия готова отправлять в космос туристов
Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем
Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска
"Космодром работает": Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом на Байконуре
Дмитрий Рогозин: Для США лунный проект - аналог НАТО
"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну
Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу
Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков
Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года
В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году
Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России