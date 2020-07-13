2020-07-14T00:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 4 205 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусомВ Москве умерли 37 пациентов с коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 4 205 человек. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Тем временем, общее количество летальных случаев в России с начала выявления первых заразившихся вирусом на территории страны увеличилось до 11 439 человек. К слову, за время эпидемии российские медики спасли более 500 тысяч жизней в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что наше государство уже прошло уже прошла пик по распространению covid-19 среди населения. Так, власти многих субъектов страны уже приступили к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных для минимизации роста инфицированных. Порядок отмены ограничений весной разработали и представили специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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