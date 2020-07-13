В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в мире Фото: REUTERS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предусмотрели четыре варианта развития событий с распространением корона вируса в мире. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но у всех государств разная степень ущерба и потерь, - заявил Гебрейесус.

Также по его словам, накануне, 12 июля, на планете специалисты зарегистрировали 230 тысяч случаев заражения covis-19. Почти половина из новых инфицированных граждан зарегистрирована всего в двух странах.

Первый сценарий, по мнению главы ВОЗ, уже реализован в странах, "которые были предупреждены и своевременно осведомлены о вспышке заболевания". К ним он отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй наблюдается, как показала практика, во многих странах Европы, где "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению.

Третий вариант развития ситуации - когда в стране преодолен первый пик вспышки заболевания, однако власти рано ослабили введенные ограничение и теперь ведут борьбу с новыми случаями инфицирования среди населения.

Четвертая ситуация, по словам Гебрейесуса, складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции.

- Подобное происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки, - уточнил он.