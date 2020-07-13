2020-07-13T23:44:17+03:00
Звезды

Собчак и Ерженков подали заявления в СК после конфликта в Среднеуральском монастыре

Журналистка и режиссер посчитали, что им воспрепятствовали при осуществлении законной профессиональной деятельности [видео]
Юлия КЕКОВА
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Ксения СобчакКсения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела после случившегося конфликта, произошедшего на территории Среднеуральского монастыря Свердловской области

- Мы с Сергеем, а также Ксения со своим адвокатом Сергеем Панченко, подали заявление в Следственный комитет России. Мы просим возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", - сказал адвокат адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин ТАСС.

Сообщается, что санкция этот статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По словам адвоката Собчак, Панченко, до сих пор в Екатеринбурге не был никто допрошен. Также он заявил, что ни его, ни Ксению пока туда не вызывали, в частности для дачи показаний.

- Мы вынуждены были обратиться в главное управление СК, чтобы ситуация случайно не потухла. Мы не позволит, чтоб эта ситуации растворилась и не сошла на нет, - высказался представитель защиты телеведущей.

Напомним, сайт kp.ru писал о нападении на Собчак и ее коллег во время работы в монастыре. Тогда журналисты приехали в Среднеуральский монастырь для съемки сюжета о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который ранее заявил, что отрицает существование коронавируса.

Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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