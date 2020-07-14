Чем американские "гламурные" ракеты отличаются от "дедушки" "Союза", рассказал Рогозин

14 Июль 2020 2020-07-14T00:39:07+03:00

В интервью на радио «КП» глава «Роскосмоса» раскрыл важное черту отличия нашего корабля от кораблей тех, которыми так гордятся американцы [видео]

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В интервью на Радио «Комсомольская правда» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, чем на самом деле американские "гламурные" ракеты отличаются от "дедушки" "Союза".

По его словам, различие всего одно. Оно состоит всего в одной простой детали.

- Американские корабли, будь то СпейсХ или корабль Боинга, это корабли предназначены только для низких орбит - они аналоги нашего "Союза". Да, конечно, просторнее, более гламурные, но аналог все равно остается аналогом по техническим характеристикам корабля "Союз МС", нашего, как мы говорим, дедушки, - рассказал Рогозин.

Также глава "Роскосмоса" высказался и о новом пилотируемом корабле "Орел". По его мнению, он считается перспективным, а также сам корабль намного более мощный, защищенный и обеспеченный всеми функциями для работы на дальних орбитах.

- Это космический корабль способен возвращаться в атмосферу Земли на второй космической скорости, гасить ее, входить в эти плотные слои атмосферы. При этом риска быть изжаренным, спаленным в этой атмосфере нет, - пояснил Рогозин в беседе на Радио «Комсомольская правда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790316" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Рогозин - о том, будут ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска.

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ИСТОЧНИК KP.RU