Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя петицию десятков миллионеров со всего мира, призвавших правительства увеличить налоги на богатство.
- В России это уже реализуется, - пояснил Песков ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о заявлении российского лидера Владимира Путина о повышении налогов для богатых россиян. Так, уже начиная с января 2021 года в нашей стране вырастет налог на доходы самых состоятельных физических лиц. Об этом глава государства заявил во время обращения к нации.
Теперь для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, ставка НДФЛ увеличится с нынешних 13 до 15 процентов. По словамПутина, благодаря такой мере бюджет будет получать дополнительно порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.
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ИСТОЧНИК KP.RU