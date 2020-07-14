2020-07-14T01:11:14+03:00
Политика

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Пресс-секретарь президента России напомнил, что в стране уже реализуют идею повышения такого налога
Юлия КЕКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя петицию десятков миллионеров со всего мира, призвавших правительства увеличить налоги на богатство.

- В России это уже реализуется, - пояснил Песков ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении российского лидера Владимира Путина о повышении налогов для богатых россиян. Так, уже начиная с января 2021 года в нашей стране вырастет налог на доходы самых состоятельных физических лиц. Об этом глава государства заявил во время обращения к нации.

Теперь для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, ставка НДФЛ увеличится с нынешних 13 до 15 процентов. По словамПутина, благодаря такой мере бюджет будет получать дополнительно порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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