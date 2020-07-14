Дмитрий Рогозин рассказал про создание "лунного лифта"

14 Июль 2020 2020-07-14T01:17:58+03:00

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Полеты в космос уже далеко не новинка. Космонавты разных стран продолжают активно знакомиться с объектами вселенной, в том числе и спутника нашей планеты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в беседе с журналистами радио "Комсомольская правда" про создание "лунного лифта".

По мнению руководителя госкорпорации, движение человечества в дальний космос необратимо, а Луна является ближайшим объектом к Земле, который должен быть изучен.

- И на Луне должны быть отработаны все технологии. Мы их называем "технологии лунного лифта". Смысл заключается в том, чтобы создать посадочно-взлетный модуль. Он и называется лифтом на жаргоне наших ракетчиков, - пояснил Рогозин для kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU