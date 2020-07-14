Путин заявил о шансе решить жилищный вопрос в России
Президент России Владимир Путин во время совещания по национальным проектам высказался на тему жилищного вопроса.
По мнению главы государства, нужно и важно использовать такую возможность, пока она есть.
- У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос, - заявил Путин.
Напомним, что в строительной отрасли произошли серьезные изменения, компании получили ряд льгот, такие меры приняты для их поддержки в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В апреле 2020 года на одном из совещаний президент поручил региональным властям скорректировать планы по завершению долгостроев, чтобы люди могли как можно скорее получить свои квартиры - профильный фонд по защите прав дольщиков получил дополнительно 30 миллиардов рублей.
Путин: У нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU