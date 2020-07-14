В США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца лета
В США представители сферы здравоохранения заявили о возможном начале производства потенциальной вакцины от коронавируса до конца лета текущего года.
Сообщается, что "вакцинные материалы начнут производить, скорее всего, в течение четырех - шести недель. Об этом телеканалу CNBC рассказал источник в администрации Трампа.
Также отмечается, что сам процесс изготовления препарата в стране уже запущен, хотя пока не до конца понятно, какая именно из возможных сывороток окажется наиболее эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.
В США, по последним данным, выявлено более 3,3 миллионов случаев заражения людей covid-19, скончались от инфекции - свыше 135 тысяч пациентов.
Ранее сайт kp.ru писал, что в целом в мире с момента появления первых зараженных число больных людей на планете превысило отметку в 13 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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