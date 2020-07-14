2020-07-14T03:08:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца лета

К началу 2021 года в Штатах предполагают, что выпустят порядка 300 миллионов доз препарата
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца летаВ США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца летаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В США представители сферы здравоохранения заявили о возможном начале производства потенциальной вакцины от коронавируса до конца лета текущего года.

Сообщается, что "вакцинные материалы начнут производить, скорее всего, в течение четырех - шести недель. Об этом телеканалу CNBC рассказал источник в администрации Трампа.

Также отмечается, что сам процесс изготовления препарата в стране уже запущен, хотя пока не до конца понятно, какая именно из возможных сывороток окажется наиболее эффективной и удастся ли вообще к тому времени создать действенное средство.

В США, по последним данным, выявлено более 3,3 миллионов случаев заражения людей covid-19, скончались от инфекции - свыше 135 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что в целом в мире с момента появления первых зараженных число больных людей на планете превысило отметку в 13 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России четверти торговых центров грозит закрытие
В США может начаться производство вакцины от коронавируса до конца лета
"Девушка-барби" лишилась работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Путин заявил о шансе решить жилищный вопрос в России
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов
Дмитрий Рогозин рассказал про создание "лунного лифта"
Дмитрий Рогозин рассказал, когда в космос полетит россиянка Анна Кикина
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Чем американские "гламурные" ракеты отличаются от "дедушки" "Союза", рассказал Рогозин
Собчак и Ерженков подали заявления в СК после конфликта в Среднеуральском монастыре
В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в мире
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Дмитрий Рогозин рассказал о полетах за пределы Солнечной системы
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для иностранных граждан
Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно
Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года