В России четверти торговых центров грозит закрытие

14 Июль 2020 2020-07-14T03:18:10+03:00

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к Правительству. Представители выступают с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров из-за убытков на фоне эпидемии коронавируса.

В случае, если такая возможность не будет предоставлена, то общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 миллиарда рублей, налог на имущество - 24 миллиарда, налог на прибыль - 15 миллиардов, а единый соцналог - 4 миллиарда рублей.Такие данные приводят специалисты РСТЦ, пишут "Известия".

Ранее, до 1 июля 2020 года, в стране действовал мораторий на взыскание задолженностей по налогам. Теперь же, к концу месяца владельцы торговых центров обязаны погасить все имеющиеся задолженности по НДС, не смотря на то, что практически вся отрасль не располагает этими средствами.

- Доходов фактически нет, а продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций, - рассказал управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

ИСТОЧНИК KP.RU