2020-07-14T04:11:40+03:00
Политика

Лавров созвонился с Помпео. В МИД РФ рассказали, о чем шел разговор

Телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны
Юлия КЕКОВА
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Лавров созвонился с ПомпеоЛавров созвонился с ПомпеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео созвонились в понедельник, 13 июля. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Темами беседы министров стали "вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая Афганистан". Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Также Лавров и Помпео обсудили возможность проведения в ближайшем будущем встречи лидеров постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

- Кроме этого, представители стран рассмотрели задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии. Были затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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