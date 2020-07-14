Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Постоянный парламент Ливии, действующий на востоке при поддержке Ливийской нацармии фельдмаршала Халифы Хафтара, принял решение разрешить египетским силам вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
- Наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушения суверенитета Ливии. Мы призываем египетские войска присоединиться к ливийской армии, - говорится в тексте законодательного органа, пишет ТАСС.
Отмечается, что такие меры необходимы для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU