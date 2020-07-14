"Не лечит, а калечит": когда йога опасна для здоровья, рассказал тренер

14 Июль 2020 2020-07-14T05:04:56+03:00

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Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой. Неправильное выполнение телесной практики может быть травмоопасно.

Президент Федерации йоги России, руководитель и старший преподаватель "Школы инструкторов йоги" Федерации йоги Сергей Репин считает, что в йоге есть много важных моментов, которые не видны, например, в случае, если человек занимается дома, смотря видео. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

- Йога - это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем состоянии организма вплоть до психологического состояния. Суть занятий заключается в установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату, - предостерег тренер.

По его словам, лучшего всего начинать заниматься йогой с профессиональным тренером. Для самостоятельных занятий нужно очень хорошо разбираться в йоге.

ИСТОЧНИК KP.RU