"Не лечит, а калечит": когда йога опасна для здоровья, рассказал тренер
Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой. Неправильное выполнение телесной практики может быть травмоопасно.
Президент Федерации йоги России, руководитель и старший преподаватель "Школы инструкторов йоги" Федерации йоги Сергей Репин считает, что в йоге есть много важных моментов, которые не видны, например, в случае, если человек занимается дома, смотря видео. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
- Йога - это не только телесная практика мышц, но и движение энергии. Это серьезно сказывается на всем состоянии организма вплоть до психологического состояния. Суть занятий заключается в установлением баланса соответствия энергий. Если это делать самостоятельно и не учитывать нюансы, это может привести к обратному результату, - предостерег тренер.
По его словам, лучшего всего начинать заниматься йогой с профессиональным тренером. Для самостоятельных занятий нужно очень хорошо разбираться в йоге.
ИСТОЧНИК KP.RU