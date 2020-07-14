"Мы притворяемся": сексолог назвала главные четыре причины имитации женского оргазма

14 Июль 2020 2020-07-14T05:38:01+03:00

Секс-доктор считает, что многие представительницы прекрасного пола хотя бы раз "подделывали момент получения пика удовольствия"

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Проблемы женщин с получением оргазма от секса даже с любимым мужчиной, увы, не редкость. Однако если работать над проблемой, в том числе в психологическом аспекте, то шансы получения максимального удовольствия от физической близости, конечно, будут.

Врач сексолог Эмили Морс считает, что зачастую некоторые из девушек имитируют оргазм из-за стыда признания проблем в половой жизни. Эксперт назвала четыре самые распространенные причины "подделывания" удовольствия. Об этом она рассказала изданию Daily Star.

По словам секс-доктора, одна из главных причин - желание порадовать своего партнера. Такой своеобразный жест показать ему, что он "лучший", особенно в постели.

Вторая причина - девушки не ожидают оргазм. Тут все просто - Морс объяснила, что если ранее дама не испытывала "момент кульминации", то соответственно и ждать его, скорее всего, не будет.

Третий фактор женской имитации - преждевременное прекращение полового акта. Тот самый момент, когда силы мужчины закончились раньше получения женщиной оргазма, привела в качестве примера доктор.

Четвертой причиной сексолог назвала необходимость. Например, когда партнер уже почти на пике, старается ради женщины, но момент кульминации у нее так и не наступает. Тогда, как объяснила Морс, девушки стараются имитировать оргазм, чтобы ослабить неловкость в спальне.

В заключении секс-доктор напомнила о важности общения между мужчиной и женщиной, ведь партнерам важно слушать и слышать друг друга для наилучших результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU