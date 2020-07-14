2020-07-14T05:59:20+03:00
Политика

Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билета

Кабмин счел снижение возрастного ценза «нецелесообразным»
Юлия КЕКОВА
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Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билетаПравительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билетаФото: Иван ВИСЛОВ
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Правительственная комиссия по законодательной деятельности выступила против законопроекта о снижении в России возраста для получения охотничьего билета.

Законопроект был внесен для рассмотрения в Госдуму еще в октябре прошлого года, а позже его переписали. Согласно новому варианту, документ предполагает для граждан Российской Федерации, которые не имеют в собственности оружия и не планируют его приобретать, введение разрешения на ношение и использование оружия. Срок действия разрешения - пять лет.

Также предлагается предоставить право временно передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам, достигшим 16 лет. Для этого им нужно будет получить разрешение своего законного представителя.

По решению законодательного (представительного) органа государственнои власти субъекта РФ возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет. В проекте отзыва кабмина говорится, что снижении возрастного ценза "нецелесообразно", пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билета
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