2020-07-14T06:35:44+03:00
В мире

Дефицит бюджета США за июнь опустился до рекордного показателя

За первые девять месяцев 2020 финансового года дефицит бюджета страны превысил 2,7 триллиона долларов
Юлия КЕКОВА
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Дефицит бюджета США за июнь опустился до рекордного показателяДефицит бюджета США за июнь опустился до рекордного показателяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки за июнь 2020 года опустился до рекордного показателя.

Сообщается, что он превысил 864 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает издание, из-за принятых властями страны мер по борьбе и распространению covid-19 экономические последствия эпидемии в качестве расходов американского бюджета в первый летний месяц превысили 1,1 триллиона долларов, в то время как поступления в казну составили лишь 240 миллиардов долларов.

К слову, по сравнению с прошлым годом аналогичного периода, дефицит бюджета на тот момент составлял менее 8,5 миллиардов. В целом за первые девять месяцев 2020 финансового года, дефицит бюджета страны превысил 2,7 триллиона долларов.

Также отмечается, что Федеральные власти Соединенных Штатов для стабилизации ситуации в экономической сфере влили в нее порядка 3 триллионов долларов в рамках нескольких пакетов экстренных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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