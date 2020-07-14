2020-07-14T06:43:14+03:00
В мире

Австрия продлила запрет на полеты из России до конца июля

Ограничения будут действовать и для некоторых других стран
Юлия КЕКОВА
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Австрия продлила запрет на полеты из России до конца июляАвстрия продлила запрет на полеты из России до конца июляФото: Иван ВИСЛОВ
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Власти Австрии вновь приняли решение о продлении запрета на регулярное пассажирское авиасообщение с Россией из-за пандемии коронавируса.

В "стоп-лист" также вошли Украина, Белоруссия, Китай, Великобритания и рядом других стран. Прилет пассажирских рейсов из этих государств теперь невозможен в период с 15 по 31 июля 2020 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

К слову, теперь прилетать в Австрию запрещено даже тем, кому ранее власти разрешали. В запретный список внесены Египет, Сербия, непризнанное Косово, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Румыния, Болгария и Молдавия. При этом власти Австрии вычеркнули из него итальянскую область Ломбардия.

Данного постановление не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, а также на санавиацию и полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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