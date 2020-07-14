2020-07-14T07:17:30+03:00
В мире

Генсек ООН призвал прекратить бои на границе Армении и Азербайджана

Антониу Гутерриш также попросил все вовлеченные стороны помочь деэскалации конфликта
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ООН призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границеВ ООН призвали к деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границеФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армения и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия на границе двух государств. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он также отметил, что Гутерриш просит все стороны, которые вовлечены в сложившуюся ситуацию, незамедлительно принять шаги для деэскалации ситуации.

Кроме того, генсек ООН призывает все стороны не допустить провокационных высказываний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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