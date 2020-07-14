Молодежь назвала основные жизненные ценности

14 Июль 2020 2020-07-14T07:23:29+03:00

Многие склонны верить, что важнее всего в жизни материальный достаток

Изменить размер текста: A A

Российская молодежь назвала жизненные ценности, которые являются приоритетными в их судьбе. Многие уверены, что самым важным является достаток. Стремление к финансовому благополучию выбирают 60 процентов респондентов, опрошенных ВЦИОМ.

Всего участникам исследования предлагали выбрать не более трех вариантов ответов. В итоге голоса распределились следующим образом:

Материальный достаток – 60%,

Хороший эмоциональный климат в семье – 29%,

Забота о своём здоровье – 23%,

Свободное время на увлечения – 23%,

Хорошее жилье – 22%,

Общение с друзьями – 21%.

Это были самые популярные ответы, среди непопулярных остались такие приоритеты, как «контроль над своим питанием и распорядком дня». Это считают важным всего 3 процента респондентов.

5 процентов опрошенных самым важным считают рождение и воспитание одного ребенка. Столько же приходится на высшее образование и наличие постоянного партнера.

Как сообщает RT, всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов составил от 18 до 30 лет.

Похожий опрос исследователи проводили в 2017 году, но тогда в нем принимали участие все россияне, без разбивки на возрастные группы. Тогда исследование показало, что больше всего граждане РФ ценят здоровье, отношения в семье и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU