2020-07-14T07:23:29+03:00
Общество

Молодежь назвала основные жизненные ценности

Многие склонны верить, что важнее всего в жизни материальный достаток
Елена АКИМОВА
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Российская молодежь назвала важные жизненные приоритетыРоссийская молодежь назвала важные жизненные приоритетыФото: Евгения ГУСЕВА
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Российская молодежь назвала жизненные ценности, которые являются приоритетными в их судьбе. Многие уверены, что самым важным является достаток. Стремление к финансовому благополучию выбирают 60 процентов респондентов, опрошенных ВЦИОМ.

Всего участникам исследования предлагали выбрать не более трех вариантов ответов. В итоге голоса распределились следующим образом:

Материальный достаток – 60%,

Хороший эмоциональный климат в семье – 29%,

Забота о своём здоровье – 23%,

Свободное время на увлечения – 23%,

Хорошее жилье – 22%,

Общение с друзьями – 21%.

Это были самые популярные ответы, среди непопулярных остались такие приоритеты, как «контроль над своим питанием и распорядком дня». Это считают важным всего 3 процента респондентов.

5 процентов опрошенных самым важным считают рождение и воспитание одного ребенка. Столько же приходится на высшее образование и наличие постоянного партнера.

Как сообщает RT, всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов составил от 18 до 30 лет.

Похожий опрос исследователи проводили в 2017 году, но тогда в нем принимали участие все россияне, без разбивки на возрастные группы. Тогда исследование показало, что больше всего граждане РФ ценят здоровье, отношения в семье и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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