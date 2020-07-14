Молодежь назвала основные жизненные ценности
Российская молодежь назвала жизненные ценности, которые являются приоритетными в их судьбе. Многие уверены, что самым важным является достаток. Стремление к финансовому благополучию выбирают 60 процентов респондентов, опрошенных ВЦИОМ.
Всего участникам исследования предлагали выбрать не более трех вариантов ответов. В итоге голоса распределились следующим образом:
Материальный достаток – 60%,
Хороший эмоциональный климат в семье – 29%,
Забота о своём здоровье – 23%,
Свободное время на увлечения – 23%,
Хорошее жилье – 22%,
Общение с друзьями – 21%.
Это были самые популярные ответы, среди непопулярных остались такие приоритеты, как «контроль над своим питанием и распорядком дня». Это считают важным всего 3 процента респондентов.
5 процентов опрошенных самым важным считают рождение и воспитание одного ребенка. Столько же приходится на высшее образование и наличие постоянного партнера.
Как сообщает RT, всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов составил от 18 до 30 лет.
Похожий опрос исследователи проводили в 2017 году, но тогда в нем принимали участие все россияне, без разбивки на возрастные группы. Тогда исследование показало, что больше всего граждане РФ ценят здоровье, отношения в семье и безопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU