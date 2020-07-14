2020-07-14T07:44:27+03:00
Политика

Политолог пояснил, почему Киев тянет с Минскими соглашениями

Эксперт уверен, что условия так и не будут выполнены
Елена АКИМОВА
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Подписание "Минских соглашений"Подписание "Минских соглашений"Фото: EAST NEWS
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Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснил, почему Киев затягивает выполнение Минских соглашений и формулы Штанмайнера. Это нужно для того, чтобы в очередной раз обвинить в происходящем Россию.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова рассматривать увеличение полномочий ДНР и ЛНР, но закрепление особого статуса в Конституции неприемлемо.

Эксперты сходятся во мнении, что Киев изначально не планировал следовать договоренностям, но специально затягивал время. Соглашения были подписаны для того, чтобы «спасти Киев от военного поражения, а не для того, чтобы их выполнять».

- Это не позиция Зеленского или Порошенко, это позиция украинского государства. Там могут меняться президенты, а позиция будет оставаться такой же, - поясняет RT Ищенко.

Он подчеркивает, если раньше на Украине не скрывали своих намерений, то теперь пытаются дезавуировать ситуацию. Цель у этого одна: заставить «Россию заявить, что Украина не выполняет Минские соглашения, их больше нет».

- Это надо, чтобы Украина могла бы сказать, что Россия вышла из Минских соглашений и навязала войну. На самом деле Украина давно их дезавуировала и выполнять соглашения не будет» — отметил политолог.

Сенатор Алексей Пушков вовсе считает работу Зеленского по данному вопросу временем "упущенных возможностей". Он отметил, что Киев до сих пор не готов обсуждать особый статус ДНР и ЛНР и не в состоянии обеспечить разведение сил, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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