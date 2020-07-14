2020-07-14T08:34:42+03:00
Общество

Россияне описали работу своей мечты

Треть опрошенных уже нашли её
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплатуЖители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплатуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семь тысяч россиян приняли участие в социальном опросе и назвали условия идеальной работы. Главным признаком идеальной работы стала высокая зарплата по мнению 67% участников опроса. 58% респондентов заявили, что больше всего для них важна стабильность. Для 48% россиян важна атмосфера в коллективе.

Опрос провели представители сервиса подбора персонала "Работа.ру". В нём приняли участие 4,6 тысячи россиян. Ещё 2,6 тысячи человек опросили через мессенджер Viber, о результатах исследования сообщило РИА Новости.

В пятёрку идеальных условия для работы также вошли комфортные условия труда, расположение места работы и близость к дому. Многие также отметили, что идеальная работа должна приносить удовольствие и помогать реализоваться.

34% опрошенных заявили, что их работа идеальна, при этом всего 6% ответили, что они оставили бы всё как есть. 58% хотят повышение зарплаты, 11% хотели бы перейти на свободный график, а 9% не устраивают отношения с коллегами. 32% респондентов ценят в существующей работе удобный график, 31% - хороший заработок, а 30% дорожат хороши коллективом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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