Биометрическую систему будет охранять государство

14 Июль 2020 2020-07-14T08:08:18+03:00

ЕБС может получить государственный стату, по аналогии с Госуслугами и ЕСИА.

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Единую биометрическую систему (ЕБС) могут наделить особым статусом, по аналогии с Госуслугами и ЕСИА.

Это значит, что хранящиеся в системе слепки голосов и лица россиян будут надежно защищены, так как их сохранность гарантирована государством. Об этом рассказали в Минкомсвязи и «Ростелекоме», который выступает оператором системы.

Планируется, что после присвоения особого статуса применение ЕБС расширят. С помощью данного сервиса можно будет получать услуги не только в банках, но и в образовательных, медицинских и муниципальных учреждениях.

Сейчас в ЕБС хранятся слепки лица и голоса более 140 тыс. россиян. Ожидается, что придание государственного статуса повысит доверие к базе и увеличит число пользователей.

В «Ростелекоме» пояснили «Известиям», что в случае данного решения, все права на ЕБС передут государству, а оператор остается прежним.

- На базе ЕБС смогут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, совершаться юридические действия. Система сможет стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов, — отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU