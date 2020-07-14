2020-07-14T08:56:26+03:00
Политика

В Польше переизбрали президента

Анджей Дуда победил на выборах с 51,03% голосов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срокАнджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок, сообщила Государственная избирательная комиссия республики на пресс-конференции по итогам обработки всех бюллетеней.

Во втором туре выборов за Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За его конкурента - кандидата от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" и мэра Варшавы Рафала Тшасковского - 48,97% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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