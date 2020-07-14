Профессор дал совет, как обезопасить себя от краж с банковской карты

14 Июль 2020 2020-07-14T09:00:25+03:00

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов объяснил, почему в России стало увеличиваться число преступлений, связанных банковскими картами. Мошенники все чаще пытаются получить доступ к «пластику», и перевести средства на свои счета.

Рост связан сразу с несколькими факторами: во-первых, у россиян на руках сейчас очень много карт. Во-вторых, с приходом пандемии многие перешли на онлайн покупки, чем воспользовались мошенники. В-третьих, активизировали те, кто охотится за реквизитами.

Для того, чтобы обезопасить себя от краж, стоит соблюдать простые правила.

- Первое: никому никогда не передавать реквизиты своих банковских карт — ни через онлайн, ни через звонки и смс. Второе – никогда не сохранять реквизиты карты, логины и пароли в различных приложениях. Каждый раз при совершении операции нужно вводить все заново, - дал совет в беседе с RT Вехов.

На удочку мошенников попадаются не только простые россияне, но и знаменитые люди. Как сообщает Пятый канал, только за последнее время жертвами преступников стали дирижер музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Максим Вальков, актер Игорь Ясулович, чемпионка СССР по фигурному катанию Марина Кудрявцева.

Все они попались на классическую схему: продиктовали по телефону реквизиты своей карты, а после мошенники списали крупные суммы денег со счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU