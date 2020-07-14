2020-07-14T09:15:09+03:00
Общество

Ученые нашли связь между темпом ходьбы и тяжелой формой коронавируса

Британские исследователи считают, что риск тяжело переболеть Covid-19 выше у тех, кто ходит медленно
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ходить, считают ученые, лучше побыстрее - это полезнее для здоровьяХодить, считают ученые, лучше побыстрее - это полезнее для здоровьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Медленные люди не смогут "убежать" от тяжелой формы коронавируса, считают ученые из Великобритании. Они пришли к неожиданному выводу. Оказывается, течение болезни зависит не только от лишнего веса, хотя это один из факторов риска - полные люди и диабетики чаще имеют осложнения на фоне инфицирования, но и от темпа ходьбы.

- У медлительных людей был самый высокий риск тяжелого COVID-19 независимо от статуса ожирения,- сказано в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.

Люди с нормальным весом, которые ходят со скоростью 4,8 км/ч, имеют вдвое больше шансов тяжело переболеть коронавирусом, чем те, кто движется быстрее (со скоростью 6,4 км/ч).

Считается, что бег и быстрая ходьба - хорошая тренировка для сердечной мышцы, это благотворно влияет на работу легких, человек делает более глубокие и частые вздохи.

Коронавирус передается в том числе воздушным путем (частицы оседают на пыли и держатся в воздухе некоторое время), а значит медленно идущие люди имеют больше шансов заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые нашли связь между темпом ходьбы и тяжелой формой коронавируса
Профессор дал совет, как обезопасить себя от краж с банковской карты
В Польше переизбрали президента
Товары для сада и огорода стремительно подскочили в цене
Жириновский рассказал, кто может занять пост главы Хабаровского края
Биометрическую систему будет охранять государство
Россияне описали работу своей мечты
Политолог пояснил, почему Киев тянет с Минскими соглашениями
В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о военных объектах России
Последние новости на утро 14 июля 2020: В России отменят карантин для въезжающих
Молодежь назвала основные жизненные ценности
Генсек ООН призвал прекратить бои на границе Армении и Азербайджана
Австрия продлила запрет на полеты из России до конца июля
Дефицит бюджета США за июнь опустился до рекордного показателя
Правительство не одобрило снижение возраста для получения охотничьего билета
"Мы притворяемся": сексолог назвала главные четыре причины имитации женского оргазма