Ученые нашли связь между темпом ходьбы и тяжелой формой коронавируса

14 Июль 2020 2020-07-14T09:15:09+03:00

Британские исследователи считают, что риск тяжело переболеть Covid-19 выше у тех, кто ходит медленно

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Медленные люди не смогут "убежать" от тяжелой формы коронавируса, считают ученые из Великобритании. Они пришли к неожиданному выводу. Оказывается, течение болезни зависит не только от лишнего веса, хотя это один из факторов риска - полные люди и диабетики чаще имеют осложнения на фоне инфицирования, но и от темпа ходьбы.

- У медлительных людей был самый высокий риск тяжелого COVID-19 независимо от статуса ожирения,- сказано в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.

Люди с нормальным весом, которые ходят со скоростью 4,8 км/ч, имеют вдвое больше шансов тяжело переболеть коронавирусом, чем те, кто движется быстрее (со скоростью 6,4 км/ч).

Считается, что бег и быстрая ходьба - хорошая тренировка для сердечной мышцы, это благотворно влияет на работу легких, человек делает более глубокие и частые вздохи.

Коронавирус передается в том числе воздушным путем (частицы оседают на пыли и держатся в воздухе некоторое время), а значит медленно идущие люди имеют больше шансов заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU