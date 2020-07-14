Ученые нашли связь между темпом ходьбы и тяжелой формой коронавируса
Медленные люди не смогут "убежать" от тяжелой формы коронавируса, считают ученые из Великобритании. Они пришли к неожиданному выводу. Оказывается, течение болезни зависит не только от лишнего веса, хотя это один из факторов риска - полные люди и диабетики чаще имеют осложнения на фоне инфицирования, но и от темпа ходьбы.
- У медлительных людей был самый высокий риск тяжелого COVID-19 независимо от статуса ожирения,- сказано в исследовании, опубликованном на портале medRxiv.
Люди с нормальным весом, которые ходят со скоростью 4,8 км/ч, имеют вдвое больше шансов тяжело переболеть коронавирусом, чем те, кто движется быстрее (со скоростью 6,4 км/ч).
Считается, что бег и быстрая ходьба - хорошая тренировка для сердечной мышцы, это благотворно влияет на работу легких, человек делает более глубокие и частые вздохи.
Коронавирус передается в том числе воздушным путем (частицы оседают на пыли и держатся в воздухе некоторое время), а значит медленно идущие люди имеют больше шансов заразиться.
ИСТОЧНИК KP.RU