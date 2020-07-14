Россия впервые заработала на экспорте золота больше, чем на продаже газа

14 Июль 2020 2020-07-14T10:01:58+03:00

Доход от экспорта газа оказался ниже, чем от золота Фото: REUTERS

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Доход от продажи золота за границу впервые превысил в России заработок от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Банка России и Федеральной таможенной службы.

На весну 2020 года пришелся пик пандемии коронавируса, эпидемия сказалась на многих сферах экономики. Так, в апреле-мае выручка от продажи золота составила 3,55 миллиардов долларов. За тот же период газа продано на сумму в 2,4 миллиарда долларов, это наименьший показатель с 2002 года.

Напомним, на фоне пандемии Россия приостановила экспорт всех видов круп, в дальнее зарубежье временно перестали отправлять зерно. Сейчас многие ограничения уже сняты и в Минсельхозе работают над тем, чтобы нарастить производство новой, востребованной за рубежом продукции. Планируется открытие новых зарубежных рынков сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU