В США разбился истребитель
Самолёт потерпел крушение во время посадки на базе в Нью-Мексико
Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Истребитель F-16 Viper военно-воздушных сил США разбился во время посадки на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС на своей официальной странице в Facebook.
В заявлении отмечается также, что истребитель потерпел крушение примерно в 18:00 по местному времени (3:00 по мск). На борту был только пилот и врачи оказывают ему помощь из-за незначительных травм.
На месте крушения также работают аварийно-спасательные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU