В США разбился истребитель

14 Июль 2020 2020-07-14T09:32:06+03:00

Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт потерпел крушение во время посадки на базе в Нью-Мексико

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Истребитель F-16 Viper военно-воздушных сил США разбился во время посадки на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. Пилот успел катапультироваться, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС на своей официальной странице в Facebook.

В заявлении отмечается также, что истребитель потерпел крушение примерно в 18:00 по местному времени (3:00 по мск). На борту был только пилот и врачи оказывают ему помощь из-за незначительных травм.

На месте крушения также работают аварийно-спасательные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU