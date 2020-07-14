Найдено тело утонувшей актрисы Ная Ривера: Полиция считает, что она спасла сына перед смертью

14 Июль 2020 2020-07-14T09:48:29+03:00

Актриса признавалась, что с рождением сына ее жизнь обрела смысл Фото: Instagram.com

У нее хватило сил затолкать четырехлетнего сына в лодку, но сама выбраться она так и не смогла

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На шестой день поисков на озере Пиру в Калифорнии обнаружено тело пропавшей звезды сериала "Хор" Ная Ривера. Судебным экспертам еще предстоит подтвердить, что погибшая - именно Ривера, для этого используют данные ее стоматологической карты. Но в полиции уже заявили, что вероятнее всего это именно она. Погибла актриса из-за утопления, следов, которые бы указывали на криминальный характер происшествия, не обнаружено.

Следователи считают, что Ная Ривера до последнего боролась, причем в первую очередь за жизнь своего четырехлетнего сына, с которым они вместе поехали отдыхать на озеро.

- Возможно, что лодка начала дрейфовать. Ная Ривера собрала достаточно энергии, чтобы вернуть сына на лодку, но недостаточно, чтобы спасти себя,- сказал CNN шериф округа Вентура Билл Аюб.

Напомним, мальчика нашли спасатели, спящим в лодке. Ребенок сказал им, что он и его мать пошли в воду, чтобы поплавать, но она не вернулась.

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- Мальчик сказал следователям, что оглянулся и увидел, как она исчезла под водой, - сообщил шериф.

Джози - единственный ребенок актрисы, она не раз признавалась в интервью журналистам, что ее жизнь изменилась с рождением сына и обрела смысл. Он вдохновил ее на создание коллекции одежды "Jojo and Izzy".

nayarivera Ная Ривера погибла на озере, сумев спасти сына

- У него сейчас лучший возраст,- приводила незадолго до трагедии Ривара Mirror. - Он так много говорит, и он такой классный, добрый и милый.

Тело актрисы нашли рейнджеры вечером 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU