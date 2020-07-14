2020-07-14T10:46:28+03:00
В мире

В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик

За три дня до смерти он с друзьями съел сурка
Юлия САЛЬНИКОВА
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Переносчиками болезни считаются грызуны и блохиПереносчиками болезни считаются грызуны и блохиФото: REUTERS
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В западной Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток. Мальчик, имя которого не называют, проживал в провинции Говь-Алтай. За три дня до трагедии он вместе с друзьями употребил в пишу мясо сурка. Вероятно, грызун был заражен опасной болезнью. У мальчика поднялась высокая температура, семья вызвала врачей, но до больницы подростка не довезли - он умер в дороге.

В министерстве здравоохранения Монголии сообщили, что анализ ПЦР подтвердил - мальчик умер из-за чумы, которая считается опасной бактериальной болезнью. Переносчиками являются грузуны и блохи. Если не вовремя не приступить к лечению, бубонная чума убивает человека быстро, есть случаи смерти спустя 24 часа после заражения.

Все контакты подростка установлены, людей поместили на карантин.

Ранее два случая бубонной чумы были недавно подтверждены в соседней провинции Ховд у 27-летнего мужчины и его 17-летнего брата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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