Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог

14 Июль 2020 2020-07-14T10:12:37+03:00

Врач рассказала о способах заснуть в жару без кондиционера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выспаться в нагретой солнцем комнате поможет увлажнение воздуха и одеяло из натуральных тканей

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Пережить летние ночи без кондиционера и выспаться можно с помощью увлажнения воздуха и отказа от синтетического одеяла, рассказала член Российского общества сомнологов, врач Алёна Максимова.

Сомнолог рассказала, что перед сном в жаркую погоду необходимо открыть окна и плотно задёрнуть шторы, чтобы комната не нагревалась. Также следует укрываться одеялами из натуральных материалов: льна или хлопка. Под синтетическими покрывалами хуже дышит кожа.

Кроме того, выспаться в жаркую ночь будет проще, если следить за уровнем влажности воздуха в помещении.

- Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст, - отметил Максимова в беседе с телеканалом "Звезда".

ИСТОЧНИК KP.RU