Военные Азербайджана обстреливают армянский Берд
Об этом сообщил мэр города
Азербайджанские военные обстреливают город Берд в АрменииФото: REUTERS
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Вооружённые силы Азербайджана обстреливают город Берд на северо-востоке Армении, заявил мэр города Арутюн Манучарян.
Представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Армении заявили, что скоро выступят с официальным заявлением, сообщает Интерфакс.
Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.
ИСТОЧНИК KP.RU