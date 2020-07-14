Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью

14 Июль 2020 2020-07-14T10:26:22+03:00

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Министерство просвещения запускает новый проект «500+», который будет направлен на поддержку школ, работающих в сложных социально-экономических условиях. В 2020 году проект охватит порядка 250 школ из 20 регионов страны.

Согласно проекту, если школа не первый год показывает низкие образовательные результаты, значит ей нужна помощь. В этом случае в учреждении должны появиться руководители с большим опытом, методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники. Кроме того в отстающие школы планируется привлекать студентов старших курсов педвузов, передает «Российская газета».

«И международные, и российские исследования отчетливо показывают важность аспекта работы со школами и учениками, испытывающими определенные трудности в обучении. Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются и которые будут работать на тех или иных территориях», - цитирует главу Минпросвещения Сергея Кравцова газета «Известия».

Название проекта «500+» отражает его задачу по достижению функциональной грамотности среди учеников. Предполагается, что после осуществления программы уровень подготовки учеников вырастет до 500 по шкале PISA и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU