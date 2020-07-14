В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням

14 Июль 2020 2020-07-14T10:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роскачестве призвали разработчиком мобильных приложений музыкальных сервисов продумать, как ограничить доступ детей к нецензурным песням. В настоящее время для того, чтобы слушать музыку с помощью таких программ, достаточно просто ее скачать и слушать "потоком", не загружая в память своего телефона.

Но в этом плей-листе могут оказаться композиции с маркировкой 18+.

- Предлагаем музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой,- сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU