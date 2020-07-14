В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням

14 Июль 2020 2020-07-14T10:42:13+03:00

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В Роскачестве призвали разработчиком мобильных приложений музыкальных сервисов продумать, как ограничить доступ детей к нецензурным песням. В настоящее время для того, чтобы слушать музыку с помощью таких программ, достаточно просто ее скачать и слушать "потоком", не загружая в память своего телефона.

Но в этом плей-листе могут оказаться композиции с маркировкой 18+.

- Предлагаем музыкальным сервисам продумать решения, ограничивающие доступ детей к песням с нецензурной лексикой,- сказано в сообщении.

Ранее в Годуме рассматривали возможность ограничить детям доступ к соцсетям, где тоже может быть информация, не предназначенная для просмотра несовершеннолетних. Изменения планировалось ввести, учитывая опыт европейских стран. Предложение депутатов - запретить детям до 14 лет иметь профиль в соцсетях. Подтвердить возраст можно было бы паспортными данными. Однако, пока это до сих пор только инициатива, а не закон.

ИСТОЧНИК KP.RU