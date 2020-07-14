2020-07-14T10:39:39+03:00
Общество

В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион

Также отменяют электронные пропуска и обязательную самоизоляцию для иногородних
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Региональный оперштаб по нераспространению коронавирусной инфекции снял ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии. Так с 14 июля убирают все санитарные КПП, отменяют электронные пропуска для въезда в область и режим обязательной двухнедельной самоизоляции для приезжих. С завтрашнего дня открываются торговые центры, непродовольственные рынки, детские сады, гостиницы, дома отдыха и санатории.

«Считаю, что Вологодская область достойно справляется с эпидемическим вызовом. Мы отслеживаем цепочки заражения, на высоком уровне держим объемы тестирования – у нас 15 место по стране. Мы своевременно развернули необходимые больничные койки и в опережающем режиме приняли ограничительные меры. Мы постоянно анализируем ситуацию в нашем регионе и в соседних, консультируемся с Роспотребнадзором. С учетом того, что нам удается обеспечить контроль за ситуацией, в том числе в части очаговых вспышек, мною принято решение продолжить снятие ограничений второго этапа», – сказал губернатор Олег Кувшинников.

Режим повышенной готовности, объявленный в регионе, продолжит действовать до 3 августа. В области по-прежнему запрещены любые массовые мероприятия, действует масочный режим, сохраняется режим самоизоляции для прибывающих из-за границы и контактировавших с больными коронавирусом.

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