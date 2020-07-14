В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь

14 Июль 2020 2020-07-14T11:24:33+03:00

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил финансово-экономическому блоку обладминистрации оказать дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спорта, пострадавшим в результате введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений.

«Хорошо знаю, что самыми пострадавшими отраслями в результате коронавирусных ограничений стали общепит и фитнес-индустрия, — пояснил глава региона. — Им очень тяжело. Понимаю, что лучшей поддержкой стало бы открытие учреждений, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка все еще напряженная, мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей. В то же время мы должны оказать владельцам этих учреждений дополнительную помощь. Речь может идти об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг — скажем, о частичной компенсации стоимости спортивных абонементов, о других мерах».

Губернатор поручил своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных внести ему предложения о дополнительной поддержке сферы услуг в ближайшие дни, предварительно обсудив их с предпринимателями.

Ранее сообщалось, что руководство Томской области уже предоставило бизнесу региона пакет мер поддержки. В программе беспроцентного кредитования участвуют почти 500 компаний малого и среднего бизнеса, в общей сложности им уже выделено 500 млн рублей.

Кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и предпринимателей на 1,2 млрд рублей. Такая поддержка предоставляется на полгода по действующим кредитам при условии снижения дохода организации или предпринимателя от 30%. Безвозмездные субсидии на 670 млн рублей выданы 7120 предпринимателям из расчета один МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения занятости. Займом под 2% воспользовались 1 208 предприятий на 550 млн рублей.