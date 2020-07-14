Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
Все больше мировых ученых приходят к выводу, что пандемию коронавируса не остановить естественный иммунитет. Новые исследования показывают, что те, кто переболел Covid-19, действительно имеют в крови антитела к вирусу, но их количество стремительно сокращается и сходит на нет за пару месяцев. Это значит, что можно заразиться вновь.
Концепция коллективного иммунитета подразумевает наличие устойчивого иммунитета, но оказалось, что новый коронавирус и в этом не похож на другие болезни.
- Если бы вакцина была разработана, ей потребовалось бы 60-70-процентное покрытие населения, чтобы работать, - приводит доводы ученых из Британии Daily Mail.
Прогноз в итоге выглядит так: природный или естественный иммунитет к Covid-19 может развиться только у 10 процентов инфицированного населения, тогда как вакцина поможет сформировать антитела у 60 процентов. Предварительные данные из научных центров, где разрабатывают вакцину, говорят о том, что ученым удается добиться более устойчивого, чем естественный, иммунитета.
В Сеченовском университете успешно завершились испытания первой российской вакцины против новой коронавирусной инфекции на добровольцах.
ИСТОЧНИК KP.RU