Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Трое российских военных ранены
При взрыве в Сирии пострадали российские военныеФото: EAST NEWS
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Опубликовано видео взрыва самодельной бомбы террористов на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе. При взрыве пострадали трое российских военных и экипаж турецкого бронеавтомобиля.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что жизням раненных военных ничего не угрожает, их эвакуировали на авиабазу "Хмеймим".
В Сирии террористы подорвали российский патруль.
ИСТОЧНИК KP.RU