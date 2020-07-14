2020-07-14T12:16:38+03:00
Происшествия

Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии

Трое российских военных ранены
Ася КУЗНЕЦОВА
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При взрыве в Сирии пострадали российские военныеПри взрыве в Сирии пострадали российские военныеФото: EAST NEWS
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Опубликовано видео взрыва самодельной бомбы террористов на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе. При взрыве пострадали трое российских военных и экипаж турецкого бронеавтомобиля.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что жизням раненных военных ничего не угрожает, их эвакуировали на авиабазу "Хмеймим".

В Сирии террористы подорвали российский патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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