Ученые нашли подтверждение термину «ковидиот»: отказ носить маски связан с умственными способностями

14 Июль 2020 2020-07-14T12:30:59+03:00

Пока ношение масок и социальное дистанцирование не стали привычкой в обществе, за принятие решения отвечает "рабочая память"

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Люди отказываются носить маски и соблюдать социальную дистанцию из-за сниженного интеллекта, считают ученые.

Исследование провели в Калифорнийском университете. Для начала проверили умственные способности 850 американцев, добровольцев попросили честно ответить, какие правила они соблюдают во время пандемии коронавируса. Оценивали уровень их тревожности.

Дальше ученые обратили внимание на "личностные переменные": интеллект и понимание затрат и выгод от социального дистанцирования.

Результаты удивили самих исследователей. Их вывод фактически дает научное подтверждение жаргонному термину эпохи пандемии - "ковидиот", так называют людей, которые принципиально отказываются соблюдать правила. Такое поведение связано со сниженной когнитивной способностью человека.

Информация о правилах безопасности хранится в "рабочей памяти", система, обеспечивающая временное хранение информации.

- Объем оперативной памяти, которую можно хранить в течение короткого времени, определяет многие умственные способности, такие как интеллект, понимание и обучение,- объясняет Daily Mail Вейвэй Чжан, адъюнкт-профессор психологии в Университете Калифорнии в Риверсайде. - Чем выше емкость рабочей памяти, тем выше вероятность того, что человек будет следовать правилам социального дистанцирования.

Поэтому ученые призывают власти делать памятки короткими, чтобы дошло, как говорится, до всех. Со временем эта информация станет привычкой, а этот процесс контролирует уже другая "зона мозга".

ИСТОЧНИК KP.RU