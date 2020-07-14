2020-07-14T13:20:31+03:00
В мире

Работа "Северного потока" временно приостановлена

Обе нитки газопровода начнут работать 26 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
"Северный поток" остановили на техобслуживание до 26 июля"Северный поток" остановили на техобслуживание до 26 июляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream AG сообщила о приостановке работы обеих ниток газопровода до 26 июля из-за регулярного технического обслуживания.

График техобслуживания согласован с партнёрами по транспортировке газа, отметили в компании. Управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев также подчеркнул, что регулярные проверки обязательны для эффективной и безопасной работы трубопроводной системы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представители палаты Конгресса США предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Газопровод длиной в 1 224 километров расположен между Россией в Европой через Балтийское море. Ввод в эксплуатацию первой нитки состоялся в ноябре 2011 года, а второй - в октябре 2012 года. Мощность их обеих составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего опозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало
Опрос: более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму
Эксперты считают, что россияне продолжат «бежать» из крупных городов в провинцию на фоне пандемии коронавируса
В Казахстане от коронавируса умер замглавы Минобороны, занимавшийся борьбой с COVID-19
ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента
Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией
Работа "Северного потока" временно приостановлена
Ученые нашли подтверждение термину «ковидиот»: отказ носить маски связан с умственными способностями
Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования
Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают село Берд в Армении
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик