Работа "Северного потока" временно приостановлена

14 Июль 2020 2020-07-14T13:20:31+03:00

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Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream AG сообщила о приостановке работы обеих ниток газопровода до 26 июля из-за регулярного технического обслуживания.

График техобслуживания согласован с партнёрами по транспортировке газа, отметили в компании. Управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев также подчеркнул, что регулярные проверки обязательны для эффективной и безопасной работы трубопроводной системы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что представители палаты Конгресса США предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

Газопровод длиной в 1 224 километров расположен между Россией в Европой через Балтийское море. Ввод в эксплуатацию первой нитки состоялся в ноябре 2011 года, а второй - в октябре 2012 года. Мощность их обеих составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год.

ИСТОЧНИК KP.RU