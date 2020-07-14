Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией

14 Июль 2020 2020-07-14T13:33:57+03:00

Баку заявил о гибели генерала в ходе конфликта с Арменией Фото: REUTERS

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Генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов погиб при обстреле со стороны Армении, сообщил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев на пресс-конференции в Товузе.

Сообщается также, что при обстреле ВС Армении погиб полковник Ильгар Мирзяев.

За всё время конфликта с Арменией погибли 11 азербайджанских военных, сообщили в минобороны Азербайджана.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС. Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан пытался захватить опорный пункт.

Отношения между Ереваном и Баку вступили в фазу кризиса после того, как в феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Баку потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами.

Минская группа ОБСЕ с Россией, США и Францией во главе ведёт переговоры по вопросу мирного решения конфликта с 1992 года до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU