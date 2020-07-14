2020-07-14T13:33:57+03:00
В мире

Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией

Обострение отношений между странами началось 12 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Баку заявил о гибели генерала в ходе конфликта с АрмениейБаку заявил о гибели генерала в ходе конфликта с АрмениейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов погиб при обстреле со стороны Армении, сообщил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев на пресс-конференции в Товузе.

Сообщается также, что при обстреле ВС Армении погиб полковник Ильгар Мирзяев.

За всё время конфликта с Арменией погибли 11 азербайджанских военных, сообщили в минобороны Азербайджана.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС. Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан пытался захватить опорный пункт.

Отношения между Ереваном и Баку вступили в фазу кризиса после того, как в феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны, которая длилась с 1992 по 1994 год, Баку потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами.

Минская группа ОБСЕ с Россией, США и Францией во главе ведёт переговоры по вопросу мирного решения конфликта с 1992 года до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего опозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало
Опрос: более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму
Эксперты считают, что россияне продолжат «бежать» из крупных городов в провинцию на фоне пандемии коронавируса
В Казахстане от коронавируса умер замглавы Минобороны, занимавшийся борьбой с COVID-19
ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента
Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией
Работа "Северного потока" временно приостановлена
Ученые нашли подтверждение термину «ковидиот»: отказ носить маски связан с умственными способностями
Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования
Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают село Берд в Армении
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик