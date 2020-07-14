2020-07-14T12:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казахстане от коронавируса умер замглавы Минобороны, занимавшийся борьбой с COVID-19

Бакыт Курманбаев скончался на 50-м году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса. Фото: Сайт Минобороны КазахстанаЗаместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер от коронавируса. Фото: Сайт Минобороны Казахстана
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Заместитель главы Минобороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер в возрасте 49 лет, сообщается на сайте ведомства.

- 14 июля 2020 года скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев, - сказано в заявлении Минобороны, - Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

В пресс-службе Министерства подтвердили, что Бакыт Курманбаев скончался из-за заражения коронавирусом.

- Да, он умер от коронавируса, - передаёт слова представителя ведомства РИА Новости.

С начала эпидемии COVID-19 в Казахстане Курманбаев принимал активное участие в противодействии распространению инфекции.

У Бакыта Курманбаева остались супруга и двое детей.

В Казахстане с населением 18 миллонов человек по официальным данным выявлено 61 755 случаев заражения, а скончались 375 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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